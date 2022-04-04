Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники среди европейских чиновников. Ужесточить санкции страны ЕС решили после жутких фото преступлений оккупантов в городах Киевской области.
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О каких санкциях может говориться:
- персональные ограничения,
- запрет на использование портов,
- экспортные ограничения,
- эмбарго на энергоресурсы.
Отметим, что накануне ряд мировых лидеров сообщили, что шокированы фото, которые они увидели с Киевщины. И премьер Британии, и президент Франции и канцлер Германии подчеркнули, что Россия должна нести ответственность за преступления.
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