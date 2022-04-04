Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники среди европейских чиновников. Ужесточить санкции страны ЕС решили после жутких фото преступлений оккупантов в городах Киевской области.

К теме Санкции должны быть более жесткими, чем они есть на бумаге, – Кулеба о новых ограничениях для России

О каких санкциях может говориться:

персональные ограничения,

запрет на использование портов,

экспортные ограничения,

эмбарго на энергоресурсы.

Отметим, что накануне ряд мировых лидеров сообщили, что шокированы фото, которые они увидели с Киевщины. И премьер Британии, и президент Франции и канцлер Германии подчеркнули, что Россия должна нести ответственность за преступления.

Обратите внимание! На немедленном ужесточении санкций настаивает и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил: говорится об отключении российских банков от SWIFT, запрете на использование российскими судами портов и эмбарго на энергоресурсы.

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