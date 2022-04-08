При цьому, в інтерв'ю французькому телеканалу RTL, він зазначив, що 9 травня є особливо важливим днем для Путіна. Відтак, ймовірно, саме ця дата планується, як черговий "день перемоги".
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Найближчими днями війна не завершиться
Макрон попередив, що наступні кілька тижнів навряд чи приведуть до дипломатичних поступок із боку Росії, а путінські війська залишаться на території України.
Ця війна, на жаль, не припиниться найближчими днями,
– сказав він французькому телеканалу RTL у п'ятницю, 8 квітня.
Найбільше втрат буде на Донбасі
Найвищим напрямком, за прогнозами Макрона, стане Донбас.
Думаю, вони зосередять свої зусилля на Донеччині. Найближчими тижнями на Донбасі нас очікують дуже складні моменти,
– додав лідер Франції.
Макрон додав, що Франція запроваджує нові санкції проти Росії та готує нові партії гуманітарної допомоги для тимчасово окупованих територій.
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