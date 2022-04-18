Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен стала фигуранткой расследования французской прокуратуры. Дело может убить ее шансы во втором туре президентских выборов во Франции.

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Подозрение в хищении средств

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF обвинило Марин Ле Пен в краже бюджетных средств. В частности, речь идет о присвоении 140 тысяч евро из бюджета Европарламента, где она была депутатом с 2004 по 2011 год.

Подозревается, что Ле Пен тратила деньги на оплату отелей и организацию мероприятий. Прокуратура анализирует все данные, а адвокаты Ле Пен заявляют, что это дело – попытка повлиять на выборы президента Франции, которые состоятся 24 апреля.

Напомним, Ле Пен является соперницей Макрона в президентской гонке. Ранее ее обвиняли в тесных связях с российским диктатором Владимиром Путиным.

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