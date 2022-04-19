Однак остаточно переконати французького лідера поки не вдалось. Про це сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.
Увага Помилки Ле Пен, лівизна Макрона: інтерв'ю з експертом перед 2 туром виборів у Франції
Він вважає, що політики так швидко не змінюють свою точку зору, особливо досвідчені.
"Якщо додати той факт, що Макрона ще чекає другий тур виборів і йому кров з носа потрібно подолати розрив з Ле Пен, то йому потрібно робити набагато більше, ніж він робив до цього", – наголосив Тизенгаузен.
Тому цілком зрозуміло, для чого він робить такі заяви та різко змінює позицію.
Однак Макрон починає певним чином косплеїти, чи намагатися бути схожим на Зеленського. Я про це казав ще місяць тому,
– наголосив експерт.
Він вважає, що зараз український глава диктує загальносвітові політичні тренди. Саме тому Макрону зараз важливо заручитися його підтримкою і отримати певну вигоду для себе.