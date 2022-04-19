Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта.

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Він наголосив, що Китай у цьому протистоянні взагалі не бачить України. Зокрема, як і у тамтешньому експертному середовищі, дискурсі вищого політичного керівництва, так і у медіа – питання, що Україна є частиною конфлікту не звучить взагалі.

Китайський дискурс розглядає цю ситуацію виключно як протистояння між великими центрами сили, глобальними гравцями – Росією та США і НАТО,

– зазначив Пойта.

Як раніше оцінювали дії Китаю

Крім цього, за його словами, перед тим, як почалася війна, були різні оцінки щодо того, чи буде це вигідно Китаю.

Частина фахівців говорила про те, що це буде менш вигідно з тієї точки зору, що США будуть вимушені сконцентрувати свою увагу на діях Росії в Україні. Тим самим зменшити ресурси, сили та увагу щодо дій Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Однак це не відповідає дійсності.

"Зараз для Китаю ця російська повномасштабна війна проти України в тому форматі, якому вона проходить, створює велику кількість викликів і навіть загроз китайським інтересам", – вважає Пойта.