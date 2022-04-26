Об этом на брифинге заявил представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

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Никто не хочет увидеть начало третьей мировой войны. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут проявлять спокойствие и сдержанность, предотвращать эскалацию ситуации, как можно быстрее достигнут мира и не будут платить большую цену Европе и миру,

– сказал дипломат.

По его словам, в нынешней ситуации Украина и Россия должны сначала поддержать диалог и переговоры, чтобы предотвратить расширение и долгосрочное распространение боевых действий.

Ван Вэньбинь добавил, что также нужно подумать о том, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности и укрепить глобальную систему ее управления.

Напомним, недавно в России заявили, что считают возможным начало третьей мировой войны. В свою очередь Дмитрий Кулеба ответил, что "Москва чувствует поражение в Украине".

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