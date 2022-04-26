Про це на брифінгу заявив представник китайського міністерства закордонних справ Ван Веньбінь.

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Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу,

– сказав дипломат.

За його словами, у нинішній ситуації Україна та Росії мають спочатку підтримати діалог і переговори, аби запобігти розширенню та довгостроковому поширенню бойових дій.

Ван Веньбінь додав, що також потрібно подумати над тим, як побудувати збалансовану, ефективну й стійку архітектуру безпеки та зміцнити глобальну систему її управління.

Нагадаємо, нещодавно в Росії заявили, що вважають можливим початок третьої світової війни. Своєю чергою Дмитро Кулеба відповів, що "Москва відчуває поразку в Україні".

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