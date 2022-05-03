Кожен день наближає нас до перемоги. Про головні події 66 дня війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Пентагон не бачить ознак, що Китай чи інші країни допомагають Росії зброєю

06:04 Президент Володимир Зеленський розповів, чи проводила Україна операції в тилу ворога. Він зазначив, що навіть якщо це траплялося, то лише в рамках міжнародного законодавства.

04:55 На тимчасово окупованих територіях українці мають перебої зі зв'язком. Російські загарбники користуються цим й намагаються деморалізувати людей.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони зазначили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни заявляють, що Україна силою мобілізує чоловіків.

04:31 Очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, чому начальник російського генштабу їздив на передову. Він припускає, що той хотів вирішити проблему браку кадрів серед військових.

Також, за його словами, Росія не воює якісно, її солдати не мотивовані. У цьому полягають найбільші проблеми ворожої армії.

03:39 Українські ракетно-артилерійські підрозділи повідомили, що успішно виконали понад сотню вогневих завдань. ️Як наслідок, загальні втрати ворога за добу сягнули 122 окупантів. ️

Крім того, ЗСУ знешкодили чимало ворожої техніки:

Вранці повідомляли про 2 підбиті десантно-штурмових катери.

Потім до них додались ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост". Він намагався з моря зайти в Одесу. Протиповітряна оборона знищила його.

02:36 Велика Британія заявила про чергову військову допомогу, яку надасть Україні. Цього разу мовиться про 300 мільйонів фунтів стерлінгів для нашої обороноздатності.

01:25 Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав антисемітські висловлювання Сергія Лаврова найганебнішим проявом расизму, пропаганди й брехні.

Глава МЗС Росії казав, що Гітлер, мовляв, "мав єврейську кров". Крім того, Лавров вважає, що "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї".