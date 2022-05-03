За даними Генерального штабу Збройних Сил України, втрати ворога становлять вже 24 200 військових. Усі вони відправилися вслід за російським кораблем.

Важливо Окупанти тягнуть тимчасово окупований Південь до складу Росії і вже друкують штампи, – розвідка

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 3 травня орієнтовно склали:

особового складу – близько 24 200 осіб;

танків – 1064 одиниць;

бойових броньованих машин – 2567 одиниць;

артилерійських систем –475 одиниць;

РСЗВ – 162 одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;

кораблів / катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 84 одиниці.

Зауважимо, лише за добу 2 травня наші військові ліквідували щонайменше 400 ворожих бійців, 20 безпілотників, 48 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 14 танків, 19 одиниць автомобільної техніки, 10 реактивних систем залпового вогню тощо.

Цікаво, що вартість лише збитих безпілотників становить близько 2 мільйонів доларів.

Успіхи ЗСУ на війні

Зранку 3 травня підрозділи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони сухопутних військ збили російські безпілотники: "Орлан", "Тахіон" та ZALA. Перші два ліквідували на Сході Україні, а третій – на Півночі.