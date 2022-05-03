Злагоджена робота знищує техніку Росії

Підрозділи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони сухопутних військ продемонстрували злагоджену роботу. Так, ЗСУ у вівторок, 3 травня, збили російські БПЛА – "Орлан", "Тахіон" та ZALA.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Відомо, що безпілотні літальні апарати "Орлан" та "Тахіон" було вражено на Східному напрямку, а ZALA – на Північному.

Збиті ворожі БПЛА "Орлан", "Тахіон" і ZALA / фото з фейсбуку Залужного

За два дні – 2 мільйони доларів

За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 мільйонів доларів,

– повідомив Залужний.

Нагадаємо, що Росія продовжує бездумно витрачати гроші з бюджету на речі, з якими так успішно справляться Збройні Сили України. Адже лише за вчора, 2 травня, було збито 5 ворожих "Орланів". Ще днем раніше знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10".

Загалом з 24 лютого до 2 травня кількість збити ворожих БПЛА вже складає 271 одиницю.

Величезні втрати Росії

Російська армія, звісно, втрачає не лише безпілотники, адже українські військові знищують ворога на усіх фронтах – на небі, на землі та у вигляді вантажу "200".

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення ворога станом на 2 травня орієнтовно склали:

особового складу – близько 23800, тобто +300 осіб ліквідовано;

танків – 1048 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;

РСЗВ – 152 (+1) одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 (+2) одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниць;

спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 84 одиниці.

Всі підрахунки не є остаточними, адже у Генштабі завжди наголошують на тому, що через активні дії на деяких напрямках важко порахувати усі втрати ворога.

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