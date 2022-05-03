Злагоджена робота знищує техніку Росії
Підрозділи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони сухопутних військ продемонстрували злагоджену роботу. Так, ЗСУ у вівторок, 3 травня, збили російські БПЛА – "Орлан", "Тахіон" та ZALA.
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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
Відомо, що безпілотні літальні апарати "Орлан" та "Тахіон" було вражено на Східному напрямку, а ZALA – на Північному.
Збиті ворожі БПЛА "Орлан", "Тахіон" і ZALA / фото з фейсбуку Залужного
За два дні – 2 мільйони доларів
За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 мільйонів доларів,
– повідомив Залужний.
Нагадаємо, що Росія продовжує бездумно витрачати гроші з бюджету на речі, з якими так успішно справляться Збройні Сили України. Адже лише за вчора, 2 травня, було збито 5 ворожих "Орланів". Ще днем раніше знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10".
Загалом з 24 лютого до 2 травня кількість збити ворожих БПЛА вже складає 271 одиницю.
Величезні втрати Росії
Російська армія, звісно, втрачає не лише безпілотники, адже українські військові знищують ворога на усіх фронтах – на небі, на землі та у вигляді вантажу "200".
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення ворога станом на 2 травня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23800, тобто +300 осіб ліквідовано;
- танків – 1048 (+22) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;
- артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;
- РСЗВ – 152 (+1) одиниці;
- засобів ППО – 80 одиниць;
- літаків – 194 (+2) одиниці;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниць;
- спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;
- крилатих ракет – 84 одиниці.
Всі підрахунки не є остаточними, адже у Генштабі завжди наголошують на тому, що через активні дії на деяких напрямках важко порахувати усі втрати ворога.
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