Ворожі безпілотники ведуть повітряну розвідку
Про знищення відразу десяти безпілотників протягом 1-го травня розповіли у пресслужбі командування Повітряних Сил ЗСУ. Там констатують, що російські окупанти у війні з Україною останнім часом здебільшого використовують безпілотники.
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Українські захисники розповіли, що російські "Орлани-10" зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.
Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил,
– йдеться у повідомленні.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські безпілотники, деталі до яких Росія купувала в інших країнах, здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії.
Повідомляється, що ці безпілотники, які можуть виконувати різні завдання, – непроста ціль, через свою непомітність. Вартість одного "Орлан-10" близько 80 – 120 тисяч доларів.
Скажені втрати Росії
Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у цинічній та підлій війні проти України. Станом на ранок 1-го травня, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 245 російських безпілотників.
Нещодавно наші захисники на Донеччині збили БПЛА "Орлан-10" російського МНС. Також ворожий безпілотник був збитий на Півдні.
Слід зауважити, що Росія сама завдає собі втрат. Лишень за тиждень окупанти зруйнували три гелікоптери. Спершу в небі над Росією зіткнулися два вертольоти.
Ще один російський вертоліт не зміг приземлитися, внаслідок чого розбився.
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