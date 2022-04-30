У ворога проблеми з безпілотниками

У Генеральному штабі Збройних сил іронізують, що ж буде далі, якщо уже "так тяжко" з безпілотниками.

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На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об'єднаних сил успішно нищать багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10",

– йдеться у повідомленні.

На фото видно, що "пташка" належить до МНС Росії.

Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі,

– додали військові.



Військові збили російський безпілотник / Фото Генштаб



Російська армія використовує безпілотники МНС / Фото Генштаб



Збитий безпілотник розлетівся на уламки / Фото Генштаб

До теми Їм давали 3 години, а вони досі нищать ворога, – Арестович про подвиги української авіації

Повітряні сили закривають небо

Повітряні сили України роблять усе можливе для того, щоб у майбутньому у ворога не залишилося засобів для реалізації своїх задумів.

За останню добу військові вразили 10 ворожих цілей. Зокрема, знищили російський штурмовик Су-25.

На тижні українські військові знищили ворожий гелікоптер типу "Алігатор", який вважається командирським та коштує 16 мільйонів доларів.

До слова – збили ворожий безпілотник "Орлан-10" і над Одесою: дивіться відео