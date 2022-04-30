У ворога проблеми з безпілотниками
У Генеральному штабі Збройних сил іронізують, що ж буде далі, якщо уже "так тяжко" з безпілотниками.
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На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об'єднаних сил успішно нищать багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10",
– йдеться у повідомленні.
На фото видно, що "пташка" належить до МНС Росії.
Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі,
– додали військові.
Військові збили російський безпілотник / Фото Генштаб
Російська армія використовує безпілотники МНС / Фото Генштаб
Збитий безпілотник розлетівся на уламки / Фото Генштаб
До теми Їм давали 3 години, а вони досі нищать ворога, – Арестович про подвиги української авіації
Повітряні сили закривають небо
- Повітряні сили України роблять усе можливе для того, щоб у майбутньому у ворога не залишилося засобів для реалізації своїх задумів.
- За останню добу військові вразили 10 ворожих цілей. Зокрема, знищили російський штурмовик Су-25.
- На тижні українські військові знищили ворожий гелікоптер типу "Алігатор", який вважається командирським та коштує 16 мільйонів доларів.
До слова – збили ворожий безпілотник "Орлан-10" і над Одесою: дивіться відео