Майже кожна будівля "Азовсталі" зруйнована

Нові супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies зробили у п'ятницю, 29 квітня. Масштаби руйнувань заводу "Азовсталі", який став сховищем для жителів блокадного Маріуполя, вражають.

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На фото видно, що дахи мають великі діри, що свідчить про сильні атаки росіян, а частина з них – повністю обвалена. Деякі будівлі перетворилися на руїни. Також на схід від "Азовсталі" повністю знищено багато житлових та урядових будівель,

– йдеться у повідомленні.

Водночас із супутникових знімків не можна зрозуміти, чи знищені підвальні об'єкти заводу, де переховуються мирні жителів Маріуполя.

Росіяни скидають важкі бомби

Напередодні заступник командира полку Азов Святослав Паламар розповів, що завод інтенсивно обстрілювали артилерією та завдавали авіаударів.

Є підвали та бункери, до яких ми не можемо дістатися, бо вони під завалами. Ми не знаємо, живі там люди чи ні. Є діти від чотирьох місяців до 16 років. Є люди, які застрягли в місцях, куди не можна потрапити,

– сказав він.

Зокрема, російські окупанти скинули авіаційну бомбу на військовий шпиталь, який українські захисники облаштували у бомбосховищах "Азовсталі".

Ситуація на території заводу критична

У цивільних, які ховаються на заводі "Азовсталь", майже не залишилося води, їжі та ліків. Скільки нині мирних жителів перебувають на заводі, достеменно невідомо, проте, згідно з інформацією полку "Азов", серед мирного населення, що переховуються в стінах бункеру 60 неповнолітніх, серед них – 4-місячна дитина.

Наразі немає деталей операції з евакуації цивільних із заводу "Азовсталь". Нагадаємо, що вивезення маріупольців обговорювали 28 квітня під час зустрічі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та Володимира Зеленського в Києві.

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