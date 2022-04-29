"Волина" наголосив, що зараз захисники Маріуполя не можуть надати пораненим елементарну медичну допомогу. Крім того, азовці не мають інформації щодо операції з евакуації цивільного населення.

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Внаслідок авіаударів зруйновано польовий шпиталь

В Маріуполі в ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів. За словами "Волини", – це найпотужніша атака росіян, внаслідок якої, зокрема, відбулося пряме влучання по польовому шпиталю, розташованому в підземеллях заводу "Азовсталь".

Операційна потрапила під бомбу, всі хірургічні інструменти втрачено, обладнання – все, що треба для хірургічних операцій, знищено,

– розповів він в інтерв'ю.

"Волина" додав, що попри наявність військових медиків, азовці не можуть надати повноцінну допомогу пораненим, оскільки хірургічних інструментів більше не залишилося. Так само у підвалах немає медикаментів.

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Евакуація з Маріуполя

Наразі бійці з полку "Азов" не отримали деталей операції з евакуації цивільних із заводу "Азовсталь". Нагадаємо, що вивезення маріупольців обговорювали 28 квітня під час зустрічі Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та Володимира Зеленського в Києві.

"Ми покладаємо великі сподівання, що президенту вдасться домовитися евакуювати нас, або вивезти силою. У нас лишається тільки надія", – йдеться в інтерв'ю.

"Волина" додав, що у бункерах перебувають сотні цивільних. З них – 60 неповнолітніх, наймолодшій дитині лише 4 місяці.

Зверніть увагу. Після переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем Зеленський наголосив, що зараз Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей із заводу "Азовсталь".

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