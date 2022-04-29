Росіяни скинули важкі бомби

Нацгвардійці боронять позиції і не дають ворогу наблизитись. Важкі російські бомби – ніщо проти волі та сили духу наших захисників.

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Гвардійці продовжують завдавати точкових мінометних ударів по російських окупантах навіть після того, як багато їхніх позицій були обстріляні важкими бомбами,
– йдеться у повідомленні нацгвардійців.

Нацгвардійці завдали удари у відповідь

Також військові опублікували фото, на якому видно розмір воронки від потрапляння російської бомби та момент, як наші захисники готуються завдавати удару у відповідь.


Військові готуються завдати удару у відповідь, стоячи на мінній воронці / Фото Нацгвардія

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