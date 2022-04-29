Про ситуацію в оточеному місті розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що головна надія – це евакуація людей з "Азовсталі" під егідою ООН.

До теми Мешканцям Маріуполя потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло, – генсек ООН

Під контролем окупантів працюють "банкомати – обнали"

Під контролем окупантів запрацювали так звані "банкомати – обнали", у яких з маріупольців у прямому значенні здирають кошти. Так, гроші з безготівкового рахунку у готівку можна обміняти по курсу 2 до 1.

Зокрема, такий "обнал" запрацював в "обналі" у Лівобережному районі. Повідомляють, що схема працює так: кошти переводять з карток через мобільні застосунки наших банків..

У приміщенні відділення поліції збирають персональні дані

В приміщенні Центрального відділку поліції окупанти збирають персональні дані місцевих мешканців, прикидаючись співробітниками "пенсійного фонду та соцзахисту". Ба більше, вони випитують також інформацію про майно та родичів. Ці дані загарбники згодом можуть використати для шантажу.

Останні новини з окупованого Маріуполя: коротко

За інформацією Маріупольської міськради, у місті через антисанітарію можуть виникнути дизентерія, кишкова паличка та холера.

В "Азові" повідомили, скільки Росія витратила на війну в Маріуполі. Ця сума перевищує 1 мільярд 100 мільйонів доларів.

Також стало відомо про плани окупантів відкрити військовий шпиталь на базі пологового будинку.

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