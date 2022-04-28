Заступник командира полку "Азов" зазначив, що збагнути логіку війни проти України нормальній людині просто неможливо. Про це він повідомив під час свого відеозвернення у четвер, 28 квітня.
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"Калина" підкреслив, що, за мінімальними підрахунками:
- підбита та знищена техніка коштувала ворогу 162 мільйони доларів;
- літаковиліти – 288 мільйонів доларів;
- за поранених і вбитих на полі бою у Маріуполі путінський режим мав виплатити 661 мільйон доларів.
Загалом це 1 111 200 180 доларів це без урахування витрат на паливо, екіпірування, медевак, харчування та інше,
– сказав Святослав Паламар.
"За гроші можна побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Це лише Маріуполь. Я не говорю про Україну загалом", – додав капітан.
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