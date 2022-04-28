Злочини масштабів, які боїться усвідомити світ

Про це розповів заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар – позивний Калина. Він наголосив, що Росія витрачає шалені суми на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі.

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Ця ніч це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти і всього що може використати варвар проти людства,

– зазначив Калина.

Яку суму Росія витратила на ведення війни в Маріуполі

За словами Святослава Паламара, загалом це 1 111 200 180 доларів без урахування витрат на паливо, екіпірування, медевак, харчування та інше.

Вдумайтеся, ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Це лише Маріуполь. Я не говорю про Україну загалом.

– зазначив заступник командира полку Азов.

Та додав, що якщо росіяни не довіряють нашій статистиці, нехай запитають офіційну владу на Росії, скільки загинуло на крейсері Москва?

"Україна – це Маріуполь"

Паламар також закликав військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації усіх, хто перебуває в Маріуполі.

Сьогодні я скажу не Маріуполь це Україна, а Україна – це Маріуполь,

– зазначив він.

"Азовсталь" став прихистком для маріупольців

Нагадаємо, у підземних укриттях заводу "Азовсталь" разом із захисниками Маріуполя перебувають понад 1000 мирних жителів – жінки з дітьми, люди похилого віку та сім'ї українських військових.

Попри це, росіяни продовжують завдавати масованих ударів по території Азовсталі.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає відкрити у Маріуполі 2 гуманітарні коридори: один – із самого міста, а інший – з "Азовсталі".

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