Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал. Вона зазначила, що в Маріуполі досі чекають на коридори більше ніж сотня тисяч людей.

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Необхідний коридор безпосередньо з "Азовсталі"

Нам необхідний коридор безпосередньо з "Азовсталі", там мають бути і представники Червоного Хреста, і представники ООН. У Маріуполі ще понад сто тисяч осіб – це літні люди, жінки та діти,

– розповіла Верещук.

Віцепрем'єрка наголосила що великий цинізм Росії в тому, що Україна оголошує про гуманітарні коридори до Запоріжжя, а насправді росіяни користаються цим і вивозять людей на російську територію.

Через це вже другий день немає коридорів

Ми про це говоримо і саме тому ви бачите, що вже другий день немає коридорів, бо ми знаємо, що Росія вкотре використає людей, які не довіряють їм і не хочуть їхати до Росії,

– пояснила віцепрем'єрка.

Наразі український Кабмін працює над тим, аби повернути назад громадян України, яких насильно вивезли на російську територію.

Що відомо про ситуацію у Маріуполі: останні новини

Попри заяви Володимира Путіна про те, що штурму "Азовсталі" не буде, лише за останню добу по заводу здійснили 35 авіаударів.

Усі спроби України евакуювати цивільне населення зриваються. Росіяни брешуть маріупольцям, що українська сторона за ними не приїжджає.

Тим часом українська розвідка інформує, що окупанти не відмовились від ідеї застосувати хімічну зброю, аби "викурити" наших захисників.

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