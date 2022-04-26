Об этом сообщила вице-премьер-министо по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала "Рада", информирует 24 канал. Она отметила, что в Мариуполе до сих пор ожидают коридоры более сотни тысяч человек.
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Необходим коридор непосредственно из "Азовстали"
Нам необходим коридор непосредственно из "Азовстали", там должны быть и представители Красного Креста и представители ООН. В Мариуполе еще более ста тысяч человек – это пожилые люди, женщины и дети,
– рассказала Верещук.
Вице-премьер подчеркнула, большой цинизм России в том, что Украина объявляет о гуманитарных коридорах в Запорожье, а на самом деле россияне пользуются этим и вывозят людей на российскую территорию.
Поэтому уже второй день нет коридоров
Мы об этом говорим, и именно поэтому вы видите, что уже второй день нет коридоров, потому что мы знаем, что Россия в очередной раз использует людей, которые не доверяют им и не хотят ехать в Россию.
– объяснила вице-премьер.
Сейчас украинский Кабмин работает над тем, чтобы вернуть назад граждан Украины, насильственно вывезенных на российскую территорию.
Что известно о ситуации в Мариуполе: последние новости
- Несмотря на заявления Владимира Путина о том, что штурма "Азовстали" не будет, только за последние сутки по заводу совершили 35 авиаударов.
- Все попытки Украины эвакуировать гражданское население срываются. Россияне врут мариупольцам, что украинская сторона за ними не приезжает.
- Тем временем украинская разведка информирует, что оккупанты не отказались от идеи применить химическое оружие, чтобы "выкурить" наших защитников.
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