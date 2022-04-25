Россия пытается создать картинку, что Украина "забыла" о своих людях

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в эфире канала "Рада", что несколько дней пытаются организовать эвакуацию, сообщает 24 канал. Но, по его словам, Россия срывает эвакуацию мирных людей.

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Он заявил, что Россия ведет информационную войну против людей. В частности, как заявил Бойченко, оккупанты объявляют об эвакуации в нескольких локациях.

С одной локации якобы будет происходить эвакуация в Украину, а с другой – в Россию или на оккупированные территории ОРДЛО.

Бойченко рассказал, что мариупольцы сомневаются, где должна происходить эвакуация. Таким образом, Россия пытается создать картинку, что Украина "забыла" о своих людях.

Затем на одну из локаций приезжают автобусы, а на другую не приезжают. Они (россияне – 24 канал) подчеркивают, что "видите, что за вами не приезжает Украина. То есть вам нужно ехать в Россию",

– сказал он.

Более 40 тысяч человек прошли через российские фильтрационные центры

Бойченко сообщил, что более 40 тысяч человек уже прошли через фильтрационные центры, развернутые Россией. Оттуда людей отправили в Россию или ОРДЛО. Мэр Мариуполя заявил, что россияне издеваются над украинцами, пытая их.

Бойченко отметил, что российская пропаганда пытается создать картинку, что власть покинула людей. Но он подчеркнул, что это не так.

Мы с первого дня войны боремся за жизнь наших жителей. Ждем их дома на подконтрольной части нашего государства,

– сказал Бойченко.

Мэр заявил, что он, президент Украины, Ирина Верещук и Павел Кириленко делают все возможное, чтобы люди вернулись живыми.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские военные почти полностью уничтожили Мариуполь. По предварительным данным, в городе погибло около 22 тысяч человек.

В настоящее время украинские военные вместе с гражданскими находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь", который россияне непрерывно бомбят.

Хотя президент России приказал не штурмовать "Азовсталь", россияне продолжают бомбить металлургический комбинат.

Украина требует от России предоставить гуманитарные коридоры, чтобы вывезти мирных людей, но оккупанты срывают эвакуацию.

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