Через атаки загорівся один із цехів заводу. Щобільше, постраждали мирні маріупольці.
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Азовці надають допомогу цивільним
Полк "Азов" зараз намагається допомогти усім мирним мешканцям, які опинилися під завалами на "Азовсталі". Наші бійці також надають медичну допомогу постраждалим.
Так, азовці докладають усіх зусиль, щоб врятувати цивільних.
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