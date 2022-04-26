Росіяни позначають знаком Z будівлі, які будуть використовувати для власних потреб

Про ситуацію в місті розповів заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, після створення ілюзії мирного життя в Маріуполі окупанти перейшли до облаштування.

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Як повідомив Андрющенко, наразі відбуваються "обшуки та зачистки" в Приморському районі Маріуполі. Заступник Вадима Бойченка розповів, що російські окупанти зламують всі вціліли домівки та розграбовують майно людей.

Ті, які вирішують використовувати для власного розселення позначають літерою Z на воротах. Інші розграбовують, залишають відкритими і саме їх планують для подальшого компактного розселення в зоні "умовної безпеки" маріупольців,

– написав він у телеграмі.

Як повідомив Андрющенко, у районі Морського ліцею окупанти анонсували відкриття першого соціального гуртожитку. Наразі маріупольська влада встановлює, де він буде розташовуватися і кого планують поселити окупанти.

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