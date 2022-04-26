Росіяни позначають знаком Z будівлі, які будуть використовувати для власних потреб
Про ситуацію в місті розповів заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, після створення ілюзії мирного життя в Маріуполі окупанти перейшли до облаштування.
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Як повідомив Андрющенко, наразі відбуваються "обшуки та зачистки" в Приморському районі Маріуполі. Заступник Вадима Бойченка розповів, що російські окупанти зламують всі вціліли домівки та розграбовують майно людей.
Ті, які вирішують використовувати для власного розселення позначають літерою Z на воротах. Інші розграбовують, залишають відкритими і саме їх планують для подальшого компактного розселення в зоні "умовної безпеки" маріупольців,
– написав він у телеграмі.
Як повідомив Андрющенко, у районі Морського ліцею окупанти анонсували відкриття першого соціального гуртожитку. Наразі маріупольська влада встановлює, де він буде розташовуватися і кого планують поселити окупанти.
Яка ситуація у Маріуполі
- Росія вже два місяці тримає Маріуполь у блокаді та обстрілами зриває евакуацію мирного населення. Окупанти проводять депортацію українців та розгорнути фільтраційні табори.
- Окупанти створили в місті гуманітарну катастрофу та майже вщент знищили Маріуполь. Українські військові перебувають на "Азовсталі" разом із цивільними. Також наші захисники перебувають ще в 4 точках у місті.
- Президент Росії Володимир Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", але російські військові продовжують бомбардування.
- За попередніми даними, у Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч людей. Супутник зафіксував уже третю братську могилу поблизу міста. Окрім того, росіяни розгорнули мобільні крематорії.
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