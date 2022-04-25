Так агресор разом з колаборантами намагаються створювати в місті ілюзію "відновлення та покращення". Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Росіяни хочуть розселяти їх у Приморському районі Маріуполя, саме у районі селища моряків у вцілілих приватних будинках. Їх залишилось не так багато у місті.
Ілюзія "покращення" ситуації
В одну будівлю рашисти планують заселяти по 5 – 6 родин, як у гуртожитку. Наразі окупанти активно обдзвонюють мешканців, зокрема, хто виїхав до Запоріжжя та інших регіонів, і вимагають повернутися до Маріуполя.
Дії Росії в Маріуполі є геноцидом українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду,
– наголосила Денісова.
Крім цього, у Маріуполі, яке досі перебуває під блокадою, вже відкрили 4 відділки так званої незаконної "міліції ДНР". Тож окупанти вимагають з'явитися на службу колишніх поліцейських, щоб залякувати місцевих.
Коротко про ситуацію у Маріуполі
- Наразі місто перебуває у блокаді російських окупантів. Це відбувається вже протягом майже 2 місяців.
- За цей час окупанти ледь не вщент зруйнували місто, загинуло щонайменше 22 тисяч людей.
- Українські військові разом з мирним населенням, яке залишилося у місті, переховуються від атак на "Азовсталі". Його російські загарбники обстрілюють безперервно.
- Раніше стало відомо, що Володимир Путін віддав наказ більше не штурмувати "Азовсталь". Окупанти ж продовжують бомбардувати завод.
- Українська сторона вимагає від Росії відкрити гуманітарні коридори. Натомість представники країни-агресорки продовжують зривати евакуацію з Маріуполя.
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