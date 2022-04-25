Так агресор разом з колаборантами намагаються створювати в місті ілюзію "відновлення та покращення". Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Увага Росіяни зривають евакуацію маріупольців і брешуть, що Україна не приїжджає за ними, – Бойченко

Росіяни хочуть розселяти їх у Приморському районі Маріуполя, саме у районі селища моряків у вцілілих приватних будинках. Їх залишилось не так багато у місті.

Ілюзія "покращення" ситуації

В одну будівлю рашисти планують заселяти по 5 – 6 родин, як у гуртожитку. Наразі окупанти активно обдзвонюють мешканців, зокрема, хто виїхав до Запоріжжя та інших регіонів, і вимагають повернутися до Маріуполя.

Дії Росії в Маріуполі є геноцидом українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду,

– наголосила Денісова.

Крім цього, у Маріуполі, яке досі перебуває під блокадою, вже відкрили 4 відділки так званої незаконної "міліції ДНР". Тож окупанти вимагають з'явитися на службу колишніх поліцейських, щоб залякувати місцевих.

Увага! Терор, жорстоке та принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Коротко про ситуацію у Маріуполі

Наразі місто перебуває у блокаді російських окупантів. Це відбувається вже протягом майже 2 місяців.

За цей час окупанти ледь не вщент зруйнували місто, загинуло щонайменше 22 тисяч людей.

Українські військові разом з мирним населенням, яке залишилося у місті, переховуються від атак на "Азовсталі". Його російські загарбники обстрілюють безперервно.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін віддав наказ більше не штурмувати "Азовсталь". Окупанти ж продовжують бомбардувати завод.

Українська сторона вимагає від Росії відкрити гуманітарні коридори. Натомість представники країни-агресорки продовжують зривати евакуацію з Маріуполя.

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