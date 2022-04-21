При цьому пояснення Путіна виглядало принаймні дивно. Глава держави-агресорки сказав, що, мовляв, слід берегти життя російських військових.

До теми Дійти до Маріуполя окупованими 120 кілометрами поки неможливо, – Зеленський

Путін сказав, що "лізти в катакомби" не варто

Така причина викликає чималий сумнів, якщо врахувати 21 тисячу ліквідованих в Україні окупантів. Багато тіл російських солдатів при цьому досі залишаються або в українських моргах, або в землі, яку росіяни хотіли завоювати.

Це той випадок, коли ми повинні думати – тобто, ми завжди повинні думати, але в цьому випадку тим більше, про збереження життя і здоров'я наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в катакомби та повзати там під землею на цих промислових об'єктах,

– пояснив Путін Шойгу.

Щоправда, окрім наказу "не лізти в катакомби", російські військові мають гарантувати, щоб над "Азовсталлю" і "муха не пролетіла". Шойгу покивав головою, хоча перед тим запевняв російського президента, що операція проти українських захисників на "Азовсталі" триватиме ще 3 – 4 дні.

Зверніть увагу! Путін поспішив нагадати, що, мовляв, якщо українські військові складуть зброю, то їм гарантуватимуть життя.

Тим часом Російське командування наказало вбити всіх українських полонених у районі Попасної

Чому Путін віддав такий наказ щодо "Азовсталі"

Як вважає керівник центру стратегічних комунікацій при Мінкульті Ігор Соловей, Путін цілком можливо хоче використати завод для власної кишені. Також таке рішення – результат міжнародного тиску.

Це точно не акт гуманності, бо Путін цим наказав Шойгу взяти заручників. Точно так, як діють терористи. Ці заручники потрібні Путіну, аби примусити Україну скласти зброю. І він хоче зробити це до 9 травня,

– пояснив Соловей.

Зеленський наголошував на тому, що захисників у Маріуполі потрібно вберегти

Протягом останнього тижня питання евакуації з "Азовсталі" дуже часто порушувала українська влада. Президент Володимир Зеленський жорстко наголосив, що у питанні перемовин з Росією може бути поставлена крапка у випадку загибелі захисників Маріуполя.

Маріуполь – може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати: знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше,

– зазначив Зеленський.

Також глава держави зауважив, що Україна готова до будь-яких форматів обміну людей з Маріуполя. Зокрема, пропонували обміняти українських цивільних та військових у місті на російських полонених.

На захисників Маріуполя пропонував себе обміняти й Медведчук

Впійманий раніше СБУ Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, виступив зі зверненням до президентів Росії та України. Він пропонував обміняти себе на цивільних та захисників Маріуполя. Лише такий обмін Медведчука допустить Україна, наголосив радник голови ОП Михайло Подоляк. У Кремлі зазначили: сюжет бачили, реакції поки нема.

Азовці готові до евакуації, проте не до складання зброї

Напередодні зі зверненням виступив і заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друг Калина. Він наголосив, що "Азов" готовий до евакуації за участі третьої сторони. Це захисники можуть зробити, аби врятувати життя поранених та поховати загиблих.

Важливо! Калина зауважив, що евакуюватись захисники можуть лише зі своєю стрілецькою зброєю, про здачу в полон і не мовиться.

Дивіться звернення заступника командира "Азову"

Україна просить про терміновий гумкоридор

Майже одразу після повідомлення про "скасування штурму" "Азовсталі" віцепрем'єрка Ірина Верещук звернулась з вимогою екстреного гуманітарного коридору. Вона зазначила, що на "Азовсталі" перебувають близько 500 поранених військових та 1000 цивільних осіб.

Більше тут Україна вимагає від росіян терміновий гумкоридор з "Азовсталі"

Як Росія зривала попередні коридори Впродовж тривалого часу Росія не дозволяла евакуювати людей з Маріуполя на підконтрольні Україні території. Тим часом людей насильно вивозили в Росію, де вони проходили через "фільтраційні табори". До міста так і не потрапили колони з Червоного Хреста.



20 квітня гуманітарним коридором з міста мали виїхати літні люди, жінки та діти. Проте Впродовж тривалого часу Росія не дозволяла евакуювати людей з Маріуполя на підконтрольні Україні території. Тим часом людей насильно вивозили в Росію, де вони проходили через "фільтраційні табори". До міста так і не потрапили колони з Червоного Хреста.20 квітня гуманітарним коридором з міста мали виїхати літні люди, жінки та діти. Проте окупанти надали занадто мало автобусів та не дотримались обіцянки про припинення обстрілів.

Варто послухати: азовці розповіли про ситуацію у Маріуполі