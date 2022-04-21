Володимир Зеленський повідомив, що українська армія не може пройти до Маріуполя 120 кілометрів окупованого шляху через обстріли.

До теми Азовці, попри складну ситуацію, за 2 доби знищили 3 танки, 2 БМП і БТР росіян у Маріуполі

"Це є правда – на сьогодні ми зробити це не можемо", – зазначив Президент України.

Гуманітарні коридори з Маріуполя

"Ми домовляємося, відкриваємо й деякі люди звідти виїжджають", – прокоментував Володимир Зеленський.

Проте він акцентував, що є тисячі людей, які заблоковані у місті, адже Росія не дає їм вийти з полону.

Яка ситуація в Маріуполі

Місто перебуває в блокаді російських військових. За нього в оточенні борються українські захисники з батальйону "Азов", морпіхи та інші. Ситуація складна, в Маріуполі залишається приблизно 100 тисяч людей. Там гуманітарна катастрофа, місто знищене обстрілами росіян.

Деякі люди ховаються на заводі "Азовсталь" і поки не можуть його покинути, як пояснили наші військові. Адже не було підтвердження третьої сторони.

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