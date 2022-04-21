Зокрема, про втрати, які завдали російським окупантам, повідомив полк "Азов". Його бійці разом із морською піхотою, прикордонниками та іншими підрозділами воюють за Маріуполь.

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Незважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР,

– мовиться у повідомленні.

Коротко про ситуацію в Маріуполі

Місто перебуває в блокаді російських військових. За нього в оточенні борються українські захисники з батальйону "Азов", морпіхи та інші. Ситуація складна, в Маріуполі залишається приблизно 100 тисяч людей. Там гуманітарна катастрофа, місто знищене обстрілами росіян.

Деякі люди ховаються на заводі "Азовсталь" і поки не можуть його покинути, як пояснили наші військові. Адже не було підтвердження третьої сторони.

З Маріуполя вдалося евакуювати людей: дивіться відео