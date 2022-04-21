В частности, о потерях, которые нанесли российским оккупантам, сообщил полк "Азов". Его бойцы вместе с морской пехотой, пограничниками и другими подразделениями воюют за Мариуполь.

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Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР,

– говорится в сообщении.

Коротко о ситуации в Мариуполе

Город находится в блокаде российских военных. За него в окружении борются украинские защитники из батальона "Азов", морпехи и другие. Ситуация сложная, в Мариуполе остается примерно 100 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа, город уничтожен обстрелами россиян.

Некоторые люди прячутся на заводе "Азовсталь" и пока не могут его покинуть, как пояснили наши военные. Ведь не было подтверждения третьей стороны.

Из Мариуполя удалось эвакуировать людей: смотрите видео