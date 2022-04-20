Відповідну заяву оприлюднили у "Азові". Про це 20 квітня, на 56 повномасштабний день війни, яку Росія почала проти України, повідомив заступника командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

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Мирні люди не можуть покинути "Азовсталь"

Щодо цивільних, які перебувають на "Азовсталі". Вони не мають можливості покинути своїх підвалів. Вони бояться, оскільки ворог продовжує обстріли, попри заяви військ Росії про дотримання режиму тиші,

– заявили у "Азові".

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