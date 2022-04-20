Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. Вона зазначила, що окупанти не можуть контролювати власних військових на місцях: ті просто не перестали стріляти.

Раніше З Маріуполя сподіваються евакуювати 6 тисяч людей, – Бойченко

До точок збору не привезли людей, – Верещук

Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких,

– написала віцепрем'єрка.

Верещук зазначила, що 21 квітня вранці українська сторона відновить зусилля на Маріупольському напрямку.

Частина автобусів рухається в бік Запоріжжя

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телеканалу "Рада" повідомив, що окупанти у Маріуполі надали значно менше автобусів, ніж очікувалось. Люди прийшли у точки збору, проте не всі змогли потрапити у транспорт.

Тим часом у Маріупольській міськраді показали цілу колону автобусів та машин швидкої допомоги. Вони всі чекали на маріупольців.

Дивіться відео колони автобусів з Оріхова: