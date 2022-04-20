Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что оккупанты не могут контролировать собственных военных на местах: те просто не перестали стрелять.

Ранее Из Мариуполя надеются эвакуировать 6 тысяч человек, – Бойченко

К точкам сбора не привезли людей, – Верещук

Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых,

– написала вицепремьер.

Верещук отметила, что 21 апреля утром украинская сторона возобновит усилия на Мариупольском направлении.

Часть автобусов двигается в сторону Запорожья

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телеканала "Рада" сообщил, что оккупанты в Мариуполе предоставили значительно меньше автобусов, чем ожидалось. Люди пришли в точки сбора, но не все смогли попасть в транспорт.

Между тем, в Мариупольском горсовете показали целую колонну автобусов и машин скорой помощи. Они все ждали мариупольцев.

Смотрите видео колонны автобусов из Орехова: