Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального марафона рассказал, что ему известно. Он настаивает: главный тезис в сообщении о гумкоридоре из Мариуполя – то, что это предварительная договоренность, передает 24 канал.

К теме Украина договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя: будут вывозить женщин, детей, пожилых людей

Надо еще поработать, чтобы это произошло. Пока известно, что должно быть 90 больших автобусов. Это примерно 6 тысяч человек, которые могут доехать до Запорожья. В городе более 100 тысяч человек ждут этой эвакуации,

– сказал он.

По его словам, договариваются о том, чтобы по маршруту дополнять автобусы, если будут свободные места. Ирина Верещук сообщала, что предварительно колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

"Мы запросили, чтобы по маршруту могли дополнять эти автобусы, чтобы они все были заполнены и доехали до Запорожья. Мы уточняем всю информацию о движении автобусов и будем работать, чтобы это произошло. Если будем иметь точную схему движения, то будем подбирать людей по другим точках", – сказал Бойченко.

Людей из Мариуполя просил вывезти командир морпехов Сергей Волына: смотрите видео