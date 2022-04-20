Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного марафону розповів, що йому відомо. Він наполягає: головна теза у повідомленні про гумкоридор з Маріуполя – те, що це попередня домовленість, передає 24 канал.

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Треба ще попрацювати, щоб це сталося. Відомо поки, що має бути 90 великих автобусів. Це приблизно 6 тисяч осіб, які можуть доїхати до Запоріжжя. У місті більше 100 тисяч людей чекають на цю евакуацію,

– сказав він.

За його словами, домовляються про те, щоб по маршруту доповнювати автобуси, якщо будуть вільні місця. Ірина Верещук повідомляла, що попередньо колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

"Ми запросили, щоб по маршруту мали змогу доповнювати ці автобуси, щоб вони всі були заповнені й доїхали до Запоріжжя. Ми уточнюємо всю інформацію про рух автобусів і будемо працювати, щоб це сталося. Коли матимемо точну схему руху, то будемо добирати людей по інших точках", – сказав Бойченко.

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