Про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук. За її словами, з огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку сфокусують зусилля 20 квітня.

Важливо Це може бути нашим останнім зверненням, – захисник Маріуполя просить у світових лідерів допомоги

Верещук наголосила, що попередньо вдалося домовитись про гуманітарний коридор для:

жінок,

дітей,

людей похилого віку.

Збір у Маріуполі запланований на 20 квітня з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід,

– підкреслила Верещук.

Додамо, що російські окупанти продовжують гатити по заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи. Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що загарбники скидають потужні бомби на "Азовсталь". Через це він фактично повністю знищений.