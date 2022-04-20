Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении сфокусируют усилия 20 апреля.

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Верещук подчеркнула, что предварительно удалось договориться о гуманитарном коридоре для:

женщин,

детей,

стариков.

Сбор в Мариуполе запланирован на 20 апреля с 14:00 на углу улиц Таганрогская и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Поэтому прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует,

– подчеркнула Верещук.

Добавим, что российские оккупанты продолжают бить по заводу "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар сообщил, что захватчики сбрасывают мощные бомбы на "Азовсталь". Из-за этого он фактически полностью уничтожен.

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