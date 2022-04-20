Соответсвующее видео Сергей Волына обнародовал 20 апреля. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор призвал мир помочь Мариуполю.

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Сергей Волына попросил помощи у мира

Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались последние дни или часы. Группа противника в десятки раз превосходит нас. У них есть господство в воздухе, в артиллерии, в действующей на суше группировке, в технике и танках,

– заявил Волына.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты объяснил, что они ведут оборону на одном объекте, на заводе "Азовсталь", где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, которые попали в ловушку войны.

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Мы обращаемся к мировым лидерам (с просьбой – 24 канал) помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства,

– сказал Волына.

Также майор объяснил, что Мариупольский гарнизон военных – это более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети.

"Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо", – сказал командир.

Важно. Волына говорил о приеме эксфильтрации, который в военном деле означает тактику отступления с территории, которую контролирует враг.

Перед этим Сергея Волына назвал два варианта спасения Мариуполя – военная операция или политическое решение.

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