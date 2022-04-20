Соответсвующее видео Сергей Волына обнародовал 20 апреля. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор призвал мир помочь Мариуполю.
Обратите внимание Защитник Мариуполя Сергей Волина назвал 2 варианта спасения города
Сергей Волына попросил помощи у мира
Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались последние дни или часы. Группа противника в десятки раз превосходит нас. У них есть господство в воздухе, в артиллерии, в действующей на суше группировке, в технике и танках,
– заявил Волына.
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты объяснил, что они ведут оборону на одном объекте, на заводе "Азовсталь", где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, которые попали в ловушку войны.
Сергей Волына обратился к миру: смотрите видео
Мы обращаемся к мировым лидерам (с просьбой – 24 канал) помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства,
– сказал Волына.
Также майор объяснил, что Мариупольский гарнизон военных – это более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети.
"Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо", – сказал командир.
Перед этим Сергея Волына назвал два варианта спасения Мариуполя – военная операция или политическое решение.
Вечернее обращение Зеленского за 19 апреля: смотрите видео