Відповідне відео Сергій Волина оприлюднив 20 квітня. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор закликав світ допомогти Маріуполю.

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Сергій Волина попросив допомоги у світу

Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо залишилися останні дні або години. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованні, що діє на суходолі, в техніці й танках,

– заявив Волина.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти пояснив, що вони ведуть оборону на одному об'єкті, на заводі "Азовсталь", де перебувають військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, що потрапили у пастку війни.

Сергій Волина звернувся до світу: дивіться відео

Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням – 24 канал) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави,

– сказав Волина.

Також майор пояснив, що Маріупольський гарнізон військових – це понад 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти.

"Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую", – сказав командир.

Важливо. Волина говорив про прийом ексфільтрації, який у військові справі означає тактику відступу з території, яку контролює ворог.

Перед цим Сергія Волини назвав два варіанти порятунку Маріуполя – військова операція або політичне рішення.

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