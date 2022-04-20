За словами командира миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волини, є 2 варіанти порятунку Маріуполя. Перший – це військова операція, а другий – політичне рішення.

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Захисник розповів, як врятувати Маріуполь

За словами Волини, першим варіантом порятунку Маріуполя є це різка військова операція. Вона повинна відбутися прямо зараз з усіма необхідними засобами.

Численним, оснащеним угрупуванням сил, яке в один ривок різким і глибоким ударом з'єднає нас у нашому районі оборони. Ключовим вважаю перевагу в повітрі та артилерії. Варіант – можливий, хоча складний та ризикований,

– зауважив захисник.

Також, за словами військового, Маріуполь можливо врятувати завдяки політичному рішенню.

"Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії. Це створення міжнародного контролю за безпекою виходу бойового гарнізону та цивільних осіб, які потрапили в капкан війни", – додав Волина.

Захисник звернувся до світових лідерів, громадянських та релігійних діячів, дипломатів. Він зазначив, що ще є шанс урятувати Маріуполь, а життя тисяч людей перебуває зараз у їхніх руках.

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