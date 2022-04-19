Засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький оприлюднив відео, у якому показують типовий день захисника Маріуполя.

Важливо Окупанти у Маріуполі використовують цивільних як "приманку" для українських снайперів

Складно, але оптимізму не втрачають

Російських окупантів надзвичайно багато, однак українські військові з усіх сил стримують ворога. Дивовижно, але навіть в таких умовах захисники не втрачають оптимізму та впевненості. Кожного дня вони знищують багатьох загарбників.

За будь-яких складних обставин герої зберігають спокій, посмішку та впевненість у своїх силах. Нещадно знищують техніку та особовий склад росіян, якого більше у декілька разів. Підтримати їх та провести деблокаду – наш обов'язок! – написав Андрій Білецький.

Будні захисників Маріуполя: дивіться відео

Нагадаємо, російську окупанти активізували наступ на Донецькому та Таврійському напрямках. Вони хочуть захопити Донбас та взяти під повний контроль Маріуполь. Збройні Сили України дають гідну відсіч загарбникам.

Важливо – Війська Росії розпочали битву за Донбас, – Зеленський: