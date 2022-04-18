Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.
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За словами Подоляка, це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у Медведчука у голові і на яку може погодитися Україна.
Але мені видається, що Росія не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент,
– сказав радник глави Офісу Президента.
Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву Росії, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".
Додамо, що раніше затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента Росії Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
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