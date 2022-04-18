Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

Важливо Роблять все можливе, – Залужний про підтримку оборонців Маріуполя

За словами Подоляка, це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у Медведчука у голові і на яку може погодитися Україна.

Але мені видається, що Росія не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент,

– сказав радник глави Офісу Президента.

Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву Росії, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".

Додамо, що раніше затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента Росії Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.