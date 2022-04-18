Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

Важно Делают все возможное, – Залужный о поддержке защитников Мариуполя

По словам Подоляка, это действительно единственное предложение, которое могло сложиться у Медведчука в голове и на которое может согласиться Украина.

Но мне кажется, что Россия не пойдет на это. Потому что для них Мариуполь стал символом несокрушимости Украины. А россияне сегодня вообще психически повернуты на странных символах. И для них разрушить символ несокрушимости страны – это очень важный момент,

– сказал советник главы Офиса Президента.

В то же время Подоляк надеется, "что кто-то может подскажет политическому руководству России, что это было бы неплохо с точки зрения гуманистического подхода".

Добавим, что ранее задержанный Службой безопасности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президента России Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.