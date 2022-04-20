На записі чути, як окупант отримує наказ знищувати всіх військових ЗСУ, які потрапили в полон в районі Попасної. Це – кричущий факт воєнного злочину.

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ГУР Міноборони повідомляє, що вбивство військовополонених є порушенням міжнародного законодавства та воєнним злочином.

Що я тобі можу сказати, для Чандера, старшого серед них залишити, інших відпустити назавжди. Назавжди відпустити, щоби їх ніхто ніколи більше не бачив, включно з рідними,

– наказали російські нелюди.

Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії - це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові,

– написали в розвідці.

В ГУР запевнили, що воєнні злочини росіян не матимуть терміну давності та пообіцяли, що всі злочинці будуть покарані.

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