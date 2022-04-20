Про ключові події середи, 20 квітня, читайте далі.

Що було раніше Йде битва за Донбас, удар по лікарні в Маріуполі: основне за 55 день війни

05:42 Російські окупанти в Запорізькій області влаштували бунт. Зокрема, росіяни почали відмовлятись воювати, бо їм не платять зарплату.

Інцидент трапився 18 квітня. Відомо, що бунт намагались "зупинити" кадирівці, вбивши організаторів.

04:28 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що перспектива у напрямку Херсона – складна.

Ми там трохи просуваємося, вони трохи намагаються протидіяти. Але загалом там ситуація на нашу користь – 55 на 45,

– зауважив радник голови ОП.

03:25 Уряд розірвав угоду з Росією про співробітництво в ракетно-космічній галузі. У Кабміні вважають, що її існування є неприпустимим в умовах повномасштабної військової агресії країни-терористки проти України.

02:34 Командир миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина заявив, що є 2 варіанти порятунку Маріуполя. Перший – це військова операція, а другий – політичне рішення.

01:52 У Миколаєві було чути вибухи. У місті тривала повітряна тривога, а людей закликали перебувати в укриттях чи дотримуватись правила двох стін.

00:42 Українська протиповітряна оборона за добу, 19 квітня, знищила літак та вертоліт ворога. Окрім того, наші бійці ліквідували їхні безпілотники та ракету. Техніку ворога вдалось знищити на Сході та Півдні країни.

