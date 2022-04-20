О ключевых событиях среды, 20 апреля, читайте дальше.

Что было раньше Идет битва за Донбасс, удар по больнице в Мариуполе: основное за 55 день войны

05:42 Российские оккупанты в Запорожской области устроили бунт. В частности, россияне начали отказываться воевать, потому что им не платят зарплату.

Инцидент произошел 18 апреля. Известно, что бунт пытались "остановить" кадыровцы, убив организаторов.

04:28 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что перспектива в направлении Херсона – сложная.

Мы там немного продвигаемся, они немного пытаются противодействовать. Но в целом там ситуация в нашу пользу – 55 на 45,

– заметил советник главы ОП.

03:25 Правительство разорвало соглашение с Россией о сотрудничестве в ракетно-космической отрасли. В Кабмине считают, что его существование недопустимо в условиях полномасштабной военной агрессии страны-террористки против Украины.

02:34 Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына заявил, что есть 2 варианта спасения Мариуполя. Первый – это военная операция, а второй – политическое решение.

01:52 В Николаеве были слышны взрывы. В городе продолжалась воздушная тревога, а людей призывали находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен.

00:42 Украинская противовоздушная оборона за сутки, 19 апреля, уничтожила самолет и вертолет врага. Кроме того, наши бойцы ликвидировали беспилотники и ракету. Технику врага удалось уничтожить на Востоке и на Юге страны.