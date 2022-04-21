Про обстріли заводу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що також у місті відбуваються обстріли в районі трамвайного депо, яке розташоване далеко від "Азовсталі".

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У коментарі 24 каналу "Азов" підтвердив, що прямо зараз відбувається обстріл заводу.

Попри запровадження зелених коридорів для маріупольців та наказу Путіна не стріляти по заводу, окупанти продовжують тероризувати місце, де перебувають військові та мирні українці.

Я певен – окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередині "Азовсталі". Ані наших захисників. Ані цивільних. Лише зовнішнє втручання та забезпечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатно забезпечити реальне рятування всіх. Якщо ми кажемо про гуманітарні кроки,

– написав Андрющенко.

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