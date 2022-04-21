Найголовніші події дня 24 канал зібрав в матеріалі нижче. Дізнайтесь про 57-ий день протистояння.

Варто прочитати Путін закінчиться в один момент: що для цього треба

06:49 Зведення Генштабу ЗСУ. Основне:

у Балаклії на Харківщині окупанти почали розміщувати поранених у міській поліклініці;

російські окупанти планують заблокувати гуманітарну підтримку Херсонщини;

ворог планує нарощувати техніку на Слобожанщині;

росіяни частково блокують та обстрілюють Харків.

06:09 Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію та Україну до перемир'я на Великдень. Але Росія в ООН заявила, що відмовляється. Сергій Кислиця показав фрагмент виступу представника країни-агресорки: дивіться відео

04:55 Керівник міської військової адміністрації Попасної на Донеччині Микола Ханатов заявив, що в місті наразі дуже важка ситуація.

Російські окупанти постійно тиснуть та хочуть прорвати оборону. Однак завдяки ЗСУ у них нічого не вдається. Водночас українські захисники, які боронять місто, потребують підтримки – військової та живою силою.

02:12 У Бородянці на Київщині 20 квітня знайшли ще 2 могили з жертвами російських загарбників. У могилах виявили 9 тіл, серед яких була 15-річна дівчина-підліток. В другій могилі правоохоронці знайшли тіла 6 людей – 4 чоловіків та 2 жінок. Особи 4 загиблих вдалося ідентифікувати. Ними виявилися місцеві жителі. Імена ще двох вбитих наразі встановлюють.