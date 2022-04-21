Главные события дня 24 канал собрал в материале ниже. Узнайте о 57-м дне противостояния.

Стоит прочесть Путин закончится в один момент: что для этого нужно

06:49 Сводка Генштаба ВСУ. Основное:

в Балаклее в Харьковской области оккупанты начали размещать раненых в городской поликлинике;

российские оккупанты планируют заблокировать гуманитарную поддержку Херсонской области;

враг планирует наращивать технику на Слобожанщине;

россияне частично блокируют и обстреливают Харьков.

06:09 Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину к перемирию на Пасху. Но Россия в ООН заявила, что отказывается. Сергей Кислица показал фрагмент выступления представителя страны-агрессора: смотрите видео

04:55 Руководитель городской военной администрации Попасной в Донецкой области Николай Ханатов заявил, что в городе сейчас очень тяжелая ситуация.

Российские оккупанты постоянно давят и хотят прорвать оборону. Однако благодаря ВСУ у них ничего не удается. В то же время украинские защитники, защищающие город, нуждаются в поддержке – военной и живой силы.

02:12 В Бородянке в Киевской области 20 апреля нашли еще 2 могилы с жертвами российских захватчиков. В могилах обнаружили 9 тел, среди которых была 15-летняя девочка-подросток. Во второй могиле правоохранители обнаружили тела 6 человек – 4 мужчин и 2 женщин. Личности 4 погибших удалось идентифицировать. Ими оказались местные жители. Имена еще двух убитых устанавливают.