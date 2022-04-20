Как расползались метастазы войны
И первые ростки (хотя они вообще никогда не исчезали), значительные, видимые – это 1995 год, гнусная война. Но еще в 1994 году я это в книге описал: как во время какой-то избирательной кампании (в довыборах я участвовал) такой Федоров там участвовал от "Русского национального единства" – фашисты, которые ходили тогда с повязками со свастиками.
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Я стал выяснять, откуда они взялись. 1994 год! Оказалось, что они – в Долгопрудном. Их база – на закрытом секретном предприятии. И партия вся курировалась ФСБ или ФСК тогда, я уже не помню. Я пытался выяснить, и начальник режима мне сказал: "Вам – к руководству вот этого ФСБ/ФСК".
И это не исчезало, корни очень крепкие. Чтобы выкорчевать его, требовалось что-то типа Нюрнберга. Долгий воспитательный процесс, люстрации – мы на этом настаивали, закон написали. Я там как-то помогал, в большинстве своем дул в уши Ельцину, который говорил: "Так вы и меня люстрировать хотите?!".
Это никогда не исчезало, это всегда было. И очень естественно, что в 1991 году покатили на КГБ и Ельцин произнес известную фразу: "КГБ – нереформируемая организация, которая должна быть расформирована, распущена".
В 1994 году (Ельцин – 24 канал) в окружении уже огромного количества этих чекистов, которые его побуждают к началу имперской войны. И в 1995 году министр иностранных дел – один из руководителей КГБ.
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И уже в 2004 году – "русский марш", Дима Рогозин в окружении, все эти чекисты, все эти Чемезовы, Черкесовы и т.д. И захват предприятий, и реконструкция в целом.
Здесь в США все спорят, что он реконструирует – империю или Советский Союз? Ему все равно. Империя, Советский Союз, корпоративное фашистское государство по итальянской модели – ему все равно. Он сохраняет власть над двумя трубами: газовой и нефтяной. Все.
Каждый раз, когда я печатаю этот призыв к эмбарго, это не попытка гипотетизировать. Просто напоминание: ребята, это единственный способ решить проблему с Путиным. В тот момент, когда оторвем его от этих труб, то есть прекратится финансирование, в этот момент и закончится Путин. Начнет собирать остатки, искать новую базу и туда перебираться.
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