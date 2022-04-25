Так агрессор вместе с коллаборантами пытаются создавать в городе иллюзию "восстановления и улучшения". Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Внимание Россияне срывают эвакуацию мариупольцев и врут, что Украина не приезжает за ними, – Бойченко
Россияне хотят расселять их в Приморском районе Мариуполя, именно в районе поселка моряков в уцелевших частных домах. Их осталось не так много в городе.
Иллюзия "улучшения" ситуации
В одно здание рашисты планируют заселять по 5 – 6 семей, как в общежитии. Сейчас оккупанты активно обзванивают жителей, в частности, кто выехал в Запорожье и другие регионы, и требуют вернуться в Мариуполь.
Действия России в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда,
– подчеркнула Денисова.
Кроме этого, в Мариуполе, до сих пор находящегося под блокадой, уже открыли 4 участка так называемой незаконной "милиции ДНР". Поэтому оккупанты требуют явиться на службу бывших полицейских, чтобы запугивать местных.
Кратко о ситуации в Мариуполе
- В настоящее время город находится в блокаде российских оккупантов. Это происходит уже почти 2 месяца.
- За это время оккупанты едва не полностью разрушили город, погибли не менее 22 тысяч человек.
- Украинские военные вместе с оставшимся в городе мирным населением скрываются от атак на "Азовстали". Их российские захватчики обстреливают непрерывно.
- Ранее стало известно, что Владимир Путин приказал больше не штурмовать "Азовсталь". Оккупанты же продолжают бомбить завод.
- Украинская сторона требует от России открыть гуманитарные коридоры. В то же время представители страны-агрессора продолжают срывать эвакуацию из Мариуполя.
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