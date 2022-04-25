Протяжність місця масового поховання складає понад 200 метрів

Журналісти "Схем" повідомляють, що траншеї з'явилися на території Старокримського кладовища 24-го березня. Селище перебуває під окупацією росіян з 10-го березня.

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На супутниковому знімку Planet за 24 березня можна побачити, що траншеї складають 60 – 70 метрів завдовжки.



Місце масового поховання у селищі Старий Крим, супутниковий знімок 24 березня / Фото "Схеми"

Супутникові знімки за 7 квітня свідчать, що місце поховання збільшилося. Також частина з траншей – закопана.



Місце масового поховання у селищі Старий Крим, супутниковий знімок 7 квітня / Фото "Схеми"

Третій супутниковий знімок датований 24 квітня. На ньому зафіксовано нові траншеї. Водночас протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.



Порівняння супутникових знімків Planet за 24 березня та 24 квітня / Фото "Схеми"

Російські окупанти залучають для поховання місцеве населення

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що російські військові вивозять тіла загиблих маріупольців на територію Старокримського кладовища.

За його словами, російські окупанти залучають для поховання місцеве населення, обіцяючи їжу.

Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити,

– розповів Вадим Бойченко.

Місця масових поховань поблизу Маріуполя

В окупованому росіянами селищі Мангуш, що поблизу Маріуполя, супутник зафіксував братську могилу. Ймовірне місце масового поховання завдовжки у понад 300 метрів.

Друге місце масових поховань знайшли поруч із кладовищем окупованого Виноградного. За попередніми даними, розмір братських могил там складає 45 на 25 метрів.

Зауважимо, що в Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч людей.

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